LIVE Musetti-Rublev 6-63-6 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | si gioca il tie-break nel 1° set

Segui in tempo reale l’andamento del match tra Musetti e Rublev all’ATP Hong Kong 2026. Al momento, il primo set si trova sul punteggio di 6-6, con il tie-break imminente. Restate aggiornati per tutte le novità e le azioni più importanti della partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ 3-6 Scambio lungo, lo vince l’azzurro. Attenzione che il russo è capace anche di non vincere questo tie-break! 2-6 Non risponde neanche il russo sulla seconda. Primo set point che se ne va. 1-6 Non risponde sulla seconda Musetti e allora primo set che se ne va di fatto. 1-5 Servizio e dritto Rublev. Addirittura gioca una volèe. 1-4 Altro mini-break, non fa male col servizio Musetti e allora il dritto di Rublev comanda. 1-3 Largo purtroppo il dritto anomalo di Musetti. 1-2 Slice vincente. 1-1 Servizio e dritto in contropiede Rublev. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti-Rublev 6-6(3-6), ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: si gioca il tie-break nel 1° set

