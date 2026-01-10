LIVE Musetti-Rublev 1-0 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | iniziato il match vincere e issarsi in top5!

Segui in tempo reale il match tra Musetti e Rublev all’ATP di Hong Kong 2026. La partita è iniziata e Musetti si è portato avanti con un vantaggio di 1-0. Restate aggiornati per tutte le novità e i dettagli dell’incontro, con un occhio anche sulla sfida Sinner-Alcaraz.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ 1-0 Apre molto bene Musetti! 40-15 Primo dritto vincente di Rublev. 40-0 Prima vincente. 30-0 Servizio attacco di dritto e appoggio! 15-0 Musetti apre con la prima centrale vincente. 08:35 Palleggio cominciato, 4? e si parte: Musetti partirà con l'ausilio del servizio. Giocatori in campo! 08:25 Precedenti 0-1, il russo vinse a Dubai nel 2020 ma una vita fa. 08:20 Musetti in caso di finale si isserebbe al numero 5 del mondo sopravanzando l'australiano Alex De Minaur che non potrà replicare vista la sconfitta in United Cup della sua Nazionale.

Musetti-Rublev all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming - Prima semifinale del 2026 per Lorenzo Musetti che affronta il russo Andrey Rublev, numero 3 del seeding, all'Atp 250 di Hong Kong. sport.sky.it

Lorenzo Musetti a un passo dal mito: la Top 5 è lì! Il 2026 inizia con il botto per il tennis italiano. La semifinale di domani mattina a Hong Kong non sarà una sfida qualunque tra Lorenzo Musetti e Andrey Rublev: in palio c’è un pezzo di storia. Se il talent - facebook.com facebook

Musetti-Rublev semifinale Atp Hong Kong: orario, dove vederla in tv • Lorenzo Musetti è a un passo da un traguardo storico: si trova a pochi punti, e a una sola vittoria, dall’accesso alla Top5 Atp, una impresa di clamoroso valore per il tennis italiano… x.com

