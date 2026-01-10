Segui in tempo reale la staffetta femminile di biathlon a Oberhof 2026, con aggiornamenti sui risultati e le classifiche. La Francia si impone, mentre l’Italia si posiziona più indietro. Resta con noi per tutte le novità sulla competizione, in un approfondimento accurato e senza enfasi. Clicca qui per aggiornamenti continui e dettagli sulle gare in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON POLIGONO 88 – Simon pulita con lo zero: grande Francia. Kirkeeide porta addirittura a scuola Preuss che ha forzato oltremodo. Seconda la Norvegia, terza la Germania. Attendiamo l’Italia. GIRO 1112 – Preuss e Kirkeeide di nuovo insieme, sarà duello rusticano per la seconda moneta dietro Simon. POLIGONO 78 – Quarta la SLovacchia, quinti gli USA. Sesta Minkkinen e settima Elvira già. Auchentaller sprofonda. POLIGONO 78 – Simon due ricariche, Preuss fulminea ovviamente guadagna 10? su Kirkeeide, che però passa indenne la serie a terra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: vince la Francia, Italia staccata

