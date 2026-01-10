LIVE Biathlon Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA | iniziata la gara Italia rimaneggiata

Segui in tempo reale la staffetta femminile di biathlon a Oberhof 2026. La gara è iniziata, con la squadra italiana in formazione rimaneggiata. Rimani aggiornato sugli sviluppi e sui risultati cliccando sul link per la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12.00 GIRO 112 – Si entra al poligono numero uno con nessuna selezione fatta: tutte insieme! GIRO 112 – Tanto vento in quel di Oberhof (GER): atlete bardate. Nel primo giro c’è Jeanmonnot ma difficilmente verrà fatta troppa selezione nei Paesi di vertice. INIZIATA LA GARA! 14:15 Ricordiamo il format: 12 giri da 2,5km scanditi da 8 poligoni. 14:10 Svezia che é la leader della classifica di staffetta femminile, ma é la Francia favorita oggi. Germania e Norvegia partono con il ruolo di 3º e 4º nome per una gara in cui l’Italia se la gioca con la Repubblica ceca sulla carta per il quinto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

