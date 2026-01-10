Segui in tempo reale l’Inseguimento di Biathlon a Oberhof 2026. La gara si svolge oggi con aggiornamenti costanti e analisi degli eventi principali. Giacomel si conferma protagonista, conquistando il pettorale giallo con una performance significativa. Restate con noi per tutte le novità e i risultati aggiornati, a partire dalle 14, nella diretta dell’evento femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.25 12.41 Hofer ha chiuso in decima posizione a 35.4? da Giacomel. Trentaseiesimo posto per Braunhofer, trentottesimo per Bionaz. 12.39 Giacomel ha vinto questa gara con 6 errori al poligono. Nel momento più importante però l’azzurro non ha avuto paura, tirando fuori un’ultima serie da capogiro in 19.4?, miglior shooting time di tutta la gara, e andandosi a guadagnare il successo. 12.38 Terza vittoria consecutiva per Tommaso Giacomel dopo la mass start di Annecy – Le Grand Bornard e la sprint di giovedì. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento Oberhof 2026 in DIRETTA: STORIA!! Giacomel completa la doppietta e si guadagna il pettorale giallo

Leggi anche: LIVE Biathlon, Inseguimento Oberhof 2026 in DIRETTA: inizia la gara, Giacomel sogna la doppietta ed il pettorale giallo

Leggi anche: LIVE Biathlon, Inseguimento Oberhof 2026 in DIRETTA: poligono molto selettivo, Hofer e Giacomel in lotta per il podio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

LIVE Biathlon, Inseguimento Oberhof 2026 in DIRETTA: Tommaso Giacomel parte davanti e cerca la vetta della generale; LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Sprint maschile, Sprint femminile: assenze pesanti di Vittozzi e Wierer, Giacomel insegue il pettorale giallo; Oberhof | Inseguimento maschile Coppa del Mondo di Biathlon; LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: azzurre per stupire senza Wierer e Vittozzi.

LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Inseguimento maschile e staffetta femminile: Giacomel insegue il pettorale giallo, fuori Vittozzi e Wierer - Secondo giorno in Germania, tappa numero quattro della Coppa del Mondo 2025- eurosport.it