Segui in tempo reale l'inseguimento femminile di biathlon a Oberhof 2026. Il poligono molto selettivo rende la gara particolarmente interessante, con Hofer e Giacomel impegnate nella lotta per il podio. Resta aggiornato cliccando sul link per la diretta, che inizia alle 14, e segui ogni momento di questa competizione internazionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.25 12.21 Nawrath entra al poligono con un vantaggio di 8.6? su Dale-Skjevdal. Il tedesco si è rialzato per preparare al meglio la serie in piedi 12.20 Giacomel ha ripreso e passato Hofer. I due azzurri sono transitati ai 6.7 km con un ritardo di 48.4? 12.20 Nawrath transita ai 6.7 km con un vantaggio di 12.3? su Dale-Skjevdal e 32.1? su Uldal. 12.19 Ai 6.1 km Nawrath ha un vantaggio di 13.8? su Dale-Skjevdal, 29.7? su Uldal, 46.9? su Hofer e 52.5? su Giacomel, che si è portato in testa al gruppo in quinta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento Oberhof 2026 in DIRETTA: poligono molto selettivo, Hofer e Giacomel in lotta per il podio

Leggi anche: LIVE Biathlon, Inseguimento Oberhof 2026 in DIRETTA: Tommaso Giacomel a caccia del primato in classifica

Leggi anche: LIVE Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2026 in DIRETTA: magnifico Giacomel, è in lotta per la vittoria!

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LIVE Biathlon, Inseguimento Oberhof 2026 in DIRETTA: Tommaso Giacomel parte davanti e cerca la vetta della generale; LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Sprint maschile, Sprint femminile: assenze pesanti di Vittozzi e Wierer, Giacomel insegue il pettorale giallo; Oberhof | Inseguimento maschile Coppa del Mondo di Biathlon; LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: azzurre per stupire senza Wierer e Vittozzi.

LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Inseguimento maschile e staffetta femminile: Giacomel insegue il pettorale giallo, fuori Vittozzi e Wierer - Secondo giorno in Germania, tappa numero quattro della Coppa del Mondo 2025- eurosport.it