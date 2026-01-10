Segui in tempo reale l'inseguimento femminile di biathlon a Oberhof 2026. La gara si è conclusa con un emozionante ultimo poligono e il sorpasso di Giacomel in testa. Rimani aggiornato sugli sviluppi e i risultati più recenti cliccando sul link per la diretta live, che inizia alle 14.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.25 12.32 Il pettorale giallo è ormai in cassaforte per Giacomel che potrebbe però festeggiarlo con la vittoria. L’azzurro sembra bene in spinta, ma Uldal sta dando tutto per provare a rientrare 12.32 Secondo Uldal a 8.9?, terzo Fillon Maillet a 17.9?. Giacomel ha un buon tesoretto da gestire nell’ultimo giro 12.31 TOMMASO GIACOMEL PASSA IN TESTA AL QUARTO POLIGONO!!!! 12.31 ZEROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Giacomel è perfetto nell’ultima serie in piedi! 12.30 DUE ERRORI PER DALE-SKJEVDAL 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento Oberhof 2026 in DIRETTA: pazzo ultimo poligono, Giacomel passa in testa

Leggi anche: LIVE Biathlon, Inseguimento Oberhof 2026 in DIRETTA: poligono molto selettivo, Hofer e Giacomel in lotta per il podio

Leggi anche: LIVE Biathlon, Inseguimento Oberhof 2026 in DIRETTA: Tommaso Giacomel a caccia del primato in classifica

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

LIVE Biathlon, Inseguimento Oberhof 2026 in DIRETTA: Tommaso Giacomel parte davanti e cerca la vetta della generale; LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Sprint maschile, Sprint femminile: assenze pesanti di Vittozzi e Wierer, Giacomel insegue il pettorale giallo; Oberhof | Inseguimento maschile Coppa del Mondo di Biathlon; LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oberhof 2026 in DIRETTA: azzurre per stupire senza Wierer e Vittozzi.

LIVE! Coppa del Mondo Biathlon, Oberhof, Inseguimento maschile e staffetta femminile: Giacomel insegue il pettorale giallo, fuori Vittozzi e Wierer - Secondo giorno in Germania, tappa numero quattro della Coppa del Mondo 2025- eurosport.it