live avellino sampdoria le formazioni ufficiali

Tempo di lettura: 2 minuti L’atmosfera al Partenio-Lombardi è carica di commozione. Il pre-partita di Avellino-Sampdoria è segnato dal silenzio della Curva Sud, che ha scelto di non esporre striscioni e vessilli in segno di lutto per la scomparsa della signora Linda, madre di Dino Gasparro. “Una seconda mamma per tutti noi”, si legge nella nota del tifo organizzato, che si stringe attorno alla famiglia per onorare una donna simbolo del legame tra città e colori biancoverdi. Il clima di raccoglimento è proseguito con il minuto di silenzio per le vittime del disastro di Crans Montana, un istante di solennità prima di dare spazio al campo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

