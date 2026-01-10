Litorale flagellato dal vento | insegna crolla in strada

Le recenti raffiche di vento sul litorale Domitio hanno causato il crollo di un’insegna in via Lenin a Castel Volturno. L’episodio evidenzia le conseguenze delle condizioni meteorologiche intense sulla sicurezza delle strutture commerciali lungo la costa. Sono in corso verifiche per valutare eventuali interventi di messa in sicurezza e prevenzione future.

