Litorale flagellato dal vento | insegna crolla in strada

Le recenti raffiche di vento sul litorale Domitio hanno causato il crollo di un’insegna in via Lenin a Castel Volturno. L’episodio evidenzia le conseguenze delle condizioni meteorologiche intense sulla sicurezza delle strutture commerciali lungo la costa. Sono in corso verifiche per valutare eventuali interventi di messa in sicurezza e prevenzione future.

Raffiche di vento flagellano il litorale Domitio. In via Lenin, a Castel Volturno, l’insegna a vela di un’attività commerciale è crollata in strada. Fortunatamente, quando si è verificato l’episodio, lungo la strada non stavano transitando auto o pedoni, con la tabella è finita al centro della. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

