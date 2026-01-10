Un episodio di violenza si è verificato presso un ristorante KFC, dove un cliente ha aggredito un dipendente con diverse coltellate durante una discussione sulla salsa gravy, un condimento tradizionale a base di fondo di cottura. Secondo un testimone, il cliente avrebbe reagito dopo aver ritenuto di essere stato trattato con mancanza di rispetto. L’episodio ha suscitato molta preoccupazione sulla sicurezza nei locali di ristorazione.

Un dipendente della nota catena KFC sarebbe stato accoltellato da un cliente dopo una lite per la salsa gravy (un particolare tipo di salsa fatta col fondo di cottura della carne). Il fatto risale allo scorso 27 dicembre, quando un membro dello staff di un KFC di Las Vegas è stato ricoverato dopo essere stato ferito varie volte con un’arma da taglio. In un rapporto del Dipartimento di Polizia di North Las Vegas (NLVPD) si legge la testimonianza di un altro cliente, presente nel ristorante nel momento della lite: Gerald Carter si sarebbe innervosito “per la salsa gravy e ha iniziato a sostenere che il personale gli aveva mancato di rispetto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Litigano per la salsa del pollo, cliente accoltella più volte un dipendente di un ristorante KFC. Un testimone: “Diceva che gli avevano mancato di rispetto”

