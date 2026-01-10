L’Italia conferma la sua presenza nel panorama energetico, mentre l’interesse di Donald Trump verso le big oil si traduce in un parziale sì alle compagnie petrolifere americane. Durante l’incontro con i manager del settore, l’ex presidente ha valutato strategie per sostenere il rilancio dell’industria petrolifera venezuelana, evidenziando le opportunità e le sfide di un settore in evoluzione.

Più che un sì, un nì. Ma l’Italia c’è. Come da previsioni della vigilia, Donald Trump ha incontrato i manager delle compagnie petrolifere americane, per tentare di mettere su una specie di dream team formato big oil, per rilanciare l’industria petrolifere venezuelana, dal grande potenziale inespresso. Trump e i suoi principali collaboratori sono usciti da una lunga riunione alla Casa Bianca senza alcun impegno significativo da parte delle aziende petrolifere a investire miliardi di dollari in Venezuela. Il più riluttante è apparso il ceo di ExxonMobil, Darren Woods. “Ci sono diversi quadri giuridici e commerciali che dovrebbero essere stabiliti anche solo per capire che tipo di ritorno otterremmo dall’investimento”, ha detto. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Italia c’è, gli altri forse. Trump strappa un mezzo sì alle big oil

Leggi anche: Operazione petrolio per Trump. Il faccia a faccia con le big oil sul Venezuela

Leggi anche: Imbarazzo alla Casa Bianca, Trump legge ad alta voce un biglietto privato di Rubio durante un incontro con i dirigenti delle Big Oil – Il video

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

A KRANJSKA GORA CAMILLE RAST BATTE MIKAELA SHIFFRIN IN SLALOM. LARA DELLA MEA SESTA, EMILIA MONDINELLI VENTISETTESIMA Mikaela Shiffrin ha trovato una degna avversaria anche in Slalom e l’Italia forse ha finalmente trovato una squ - facebook.com facebook