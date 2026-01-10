L' istituto per ciechi tra debiti e sprechi | il caso Sant' Alessio

L'istituto Sant'Alessio, centro pubblico per la riabilitazione dei ciechi, è al centro di un'indagine sulla gestione finanziaria. Nonostante il patrimonio immobiliare di circa 240 milioni di euro, l'ospedale ha accumulato un debito di quasi 24 milioni, evidenziando sprechi e inefficienze. La Procura di Roma e la Corte dei Conti stanno esaminando le responsabilità di un decennio di amministrazione, con implicazioni per la trasparenza e la corretta gestione delle risorse pubbliche

Gli affari milionari sulla pelle dei ciechi finiscono sotto la lente degli inquirenti. È infatti al vaglio della Procura di Roma e della Corte dei Conti la drammatica sorte del Sant'Alessio, l'ospedale pubblico che si occupa delle attività riabilitative per ciechi che, nonostante sia l'Asp più ricca del Lazio con il suo patrimonio immobiliare da 240 milioni di euro, non solo non riesce a ricavare alcun profitto, ma a causa di una gestione fallimentare perpetrata nel decennio a guida Pd, ha accumulato, negli anni, un debito di quasi 24 milioni. Una situazione che si è ripercossa, in termini di scarsità di servizi e assistenza, sulle famiglie dei piccoli disabili, preoccupati che le spese pazze dell'ente potessero influire sui percorsi dei piccoli non vedenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

