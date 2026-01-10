Stasera alle 21:15, il cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ospiterà “Lisistrata”, adattamento del classico di Aristofane realizzato dalla compagnia teatrale “I Ponteatrini”. L’evento rappresenta un’occasione per assistere a una rivisitazione moderna di un’opera teatrale fondamentale nella storia della commedia antica. L’ingresso è aperto al pubblico, in un contesto che valorizza il teatro e la cultura locale.

Arezzo, 10 gennaio 2026 – Questa sera alle 21,15 il cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ospiterà “Lisistrata”, il celebre capolavoro di Aristofane, liberamente rivisitato e portato in scena dalla compagnia teatrale “I Ponteatrini ”. Lo spettacolo nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di San Giovanni Valdarno e la compagnia, dando vita a una serata che unisce teatro, riflessione civile e partecipazione collettiva e si inserisce nel ricco calendario di eventi delle festività natalizie. «Portare a San Giovanni Valdarno uno spettacolo come ‘Lisistrata’ significa valorizzare un teatro che nasce dalle persone e per le persone – dichiara l’assessore alla cultura Fabio Franchi – La compagnia teatrale I Ponteatrini rappresenta un esempio straordinario di come l’arte possa diventare espressione di una comunità intera, capace di trasformare la passione condivisa in un progetto culturale di grande qualità e valore sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lisistrata, il celebre capolavoro di Aristofane stasera al Masaccio

Leggi anche: La commedia di Aristofane “Lisistrata“ e lo sciopero del sesso. L’utopia pacifista ai giorni nostri

Leggi anche: Film in TV stasera, 30 novembre 2025: il capolavoro dimenticato di Woody Allen

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Teatro, satira con lo Sgargabonzi e conferenze: cosa fare oggi; Weekender: gli eventi in programma nel fine settimana.

Lisistrata, il celebre capolavoro di Aristofane stasera al Masaccio - Arezzo, 10 gennaio 2026 – Questa sera alle 21,15 il cinema teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno ospiterà “Lisistrata”, il celebre capolavoro di Aristofane, liberamente rivisitato e portato in scen ... lanazione.it