liquami nelle fogne sequestrata officina nel casertano

Nell’ambito dei controlli sugli smaltimenti illeciti nella provincia di Caserta, la Polizia Provinciale ha sequestrato un’officina meccanica a San Nicola la Strada. L’attività illegale consisteva nel convogliare liquami direttamente nel sistema fognario locale, violando le normative ambientali. L’intervento, coordinato dal nuovo comandante Colonnello Biagio Chiariello, fa parte delle azioni di contrasto ai danni ambientali nella zona nota come “terra dei fuochi”.

Convogliava liquami direttamente nel sistema fognario di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, l'officina meccanica sequestrata dalla Polizia Provinciale di Caserta, coordinata dal colonnello Biagio Chiariello, neo comandante del Corpo, nell' ambito dei controlli sugli smaltimenti illeciti dei rifiuti nella cosiddetta terra dei fuochi. Nell' officina meccatronica gli agenti hanno trovato diverse persone intente a riparare auto ma, dall'esame della documentazione, é risultato che l'attività non era in regola. L'area, di circa mille metri quadri, con all'interno numerosi veicoli in riparazione, é stata sequestrata per le violazioni al testo unico ambiente.

