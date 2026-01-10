L' ingresso del pronto soccorso? Di notte risulta invisibile

Recentemente, alcuni cittadini hanno segnalato che l’ingresso del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Parma risulta difficile da individuare durante la notte. Questa situazione può creare disagi e ritardi nelle emergenze. È importante che le strutture sanitarie siano facilmente riconoscibili e accessibili in ogni momento, garantendo sicurezza e tempestività a chi ne ha bisogno.

"Ci è stato segnalato da alcuni cittadini che l'ingresso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Parma di notte risulta invisibile. Non c'è nessuna segnalazione né orizzontale né verticale né luminosa che indichi il suo ingresso. Inoltre la zona è letteralmente immersa nell'oscurità. L'unico cartello.

