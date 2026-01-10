Linee telefoniche ed internet ko il sindaco | Ho contattato la Prefettura il guasto è importante

Da alcuni giorni, le reti telefoniche e internet di Massa Fiscaglia e Migliaro sono interessate da significativi disservizi. Il sindaco Fabio Tosi ha segnalato il problema alla Prefettura, evidenziando che si tratta di un guasto di rilevante entità. La situazione sta causando difficoltà nelle comunicazioni locali, e le autorità stanno intervenendo per risolvere la problematica.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.