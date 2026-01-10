Lindsey Vonn si impone nella mini-discesa di Zauchensee, confermando la propria forma. Pirovano affronta qualche difficoltà, mentre Goggia non brilla come in precedenza. La campionessa statunitense si avvicina con fiducia alle prossime sfide, tra cui i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, mantenendo alta la sua competitività nel circuito alpino.

Lindsey Vonn prosegue nella sua straordinaria stagione e si lancia sempre di più verso il mese di febbraio, quando andrà a caccia dell’oro olimpico a Milano Cortina 2026. L’americana ha dominato la discesa sprint di Zauchensee, su un tracciato ridotto notevolmente per la fitta nevicata che si è abbattuta sulla località austriaca. Vonn si è imposta con il tempo di 1’06”24, conquistando la vittoria numero 84 della sua carriera, la seconda stagionale in discesa dopo quella a St. Moritz sempre in discesa. Vonn ha fatto notevolmente la differenza nella seconda parte del tracciato e soprattutto nell’ultimo tratto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lindsey Vonn domina la mini-discesa di Zauchensee, maledizione Pirovano. Goggia sottotono

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: brilla Vonn, Pirovano stupisce, delude Goggia

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: LEGGENDA SENZA TEMPO! Lindsey Vonn domina a 41 anni con distacchi abissali! Goggia fuori dal podio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lindsey Vonn domina la mini-discesa di Zauchensee, maledizione Pirovano. Goggia sottotono - Lindsey Vonn prosegue nella sua straordinaria stagione e si lancia sempre di più verso il mese di febbraio, quando andrà a caccia dell'oro olimpico a ... oasport.it