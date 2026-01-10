L’Impruneta Tavarnuzze si distingue nella Coppa Toscana di Seconda Categoria, qualificandosi per i quarti di finale. È l’unica squadra del comprensorio fiorentino a raggiungere questa fase, confermando il buon andamento della stagione. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, con l’obiettivo di proseguire il cammino e rappresentare al meglio il territorio.

Impruneta Tavarnuzze superstar in Coppa Toscana di Seconda Categoria. Vola ai quarti di finale ed è l’unica squadra del comprensorio fiorentino a qualificarsi. Gli uomini di mister Andreucci hanno superato ai rigori la Polisportiva La Lanterna, in trasferta nella sfida giocata sul campo ‘La Guardiana’ di Lastra a Signa. Per primi in vantaggio i lastrigiani, subito al 4? con una bella conclusione dal limite di Bandinelli, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La reazione del Tavarnuzze è immediata con tiri di Frassineti e Bonciani parati da Cappelletti. Nella ripresa i chiantigiani premono e La Lanterna gioca di rimessa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Impruneta Tavarnuzze sorride in Coppa Toscana

