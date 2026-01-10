L’impegno della polizia per il contrasto al crimine online Dati riferiti al 2025
Nel 2025, la polizia ha intensificato le proprie attività per contrastare il crimine online, affrontando attacchi più sofisticati e una crescente varietà di minacce digitali. Frodi, ransomware e reati contro le persone hanno evidenziato l’importanza di un impegno costante per la sicurezza cibernetica, tutelando cittadini e servizi essenziali in un contesto di crescente complessità.
Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: Nel 2025 la sicurezza cibernetica ha registrato una crescente complessità, con attacchi sofisticati, ransomware, frodi online e reati contro la persona che hanno inciso sulla vita dei cittadini e sui servizi essenziali. In questo contesto, la Polizia Postale ha operato attraverso un approccio integrato basato su prevenzione, contrasto investigativo e costruzione di competenze, per formare personale altamente qualificato e rafforzare la resilienza collettiva, contribuendo in tal modo, insieme agli altri partner istituzionali, al consolidamento della capacità di risposta del sistema Paese. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
