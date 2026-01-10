L’imam di Torino Mohamed Shahin resta libero
La Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento nei confronti di Mohamed Shahin, imam di Torino di 47 anni, che rimane in libertà in attesa di un nuovo pronunciamento della Corte d'appello. La decisione modifica temporaneamente lo stato dell’imputato, che continuerà a essere sottoposto alle procedure giudiziarie in corso.
La Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento a carico dell'imam di Torino Mohamed Shahin, 47 anni, che resta libero nell'attesa del nuovo giudizio della Corte d'appello torinese. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate.Il 30 dicembre scorso, la Corte d'Appello di Caltanissetta aveva. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche: Torna libero l’imam di Torino, Mohamed Shahin lascia il Cpr: così i giudici hanno ribaltato la decisione del ministro Piantedosi
Leggi anche: Mohamed Shahin resta in Italia, respinto il ricorso del governo per espellere l’imam di Torino: «Ha diritto all’asilo»
Toghe contro schiaffo alla sicurezza I giudici blindano l’imam di Torino che inneggia a Hamas | niente rimpatrio Montaruli | espulsione subito.
Mohamed Shahin, l’imam di Torino resta libero: la decisione della Cassazione - E l’imam di Torino, Mohamed Shahin, resta libero in attesa del nuovo giudizio della Corte di Appello di Torino. repubblica.it
Torino: Cassazione annulla con rinvio, l'imam Shahin resta libero - La Cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento a carico dell'imam di Torino Mohamed Shahin che resta libero nell'attesa del ... iltempo.it
Torino, Shahin (per ora) libero. Ecco la rete degli imam d'Italia - La Cassazione annulla la misura sul leader islamico, ma la rinvia all'Appello. msn.com
Sull’espulsione dell’imam di Torino servirà un nuovo giudizio x.com
Imam di Torino rilasciato, la Cassazione annulla con rinvio: resta libero - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.