Lieve malore per Massimiliano Fuksas a Firenze L’architetto ricoverato a Santa Maria Nuova

L’architetto Massimiliano Fuksas è stato ricoverato all’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze dopo aver accusato un lieve malore. L’episodio si è verificato durante la partecipazione alla presentazione del suo nuovo libro presso il Nuovo Teatro Nazionale. Fuksas, noto per il suo contributo nel campo dell’architettura, si trova attualmente sotto osservazione. La sua condizione non sembrerebbe preoccupante.

Firenze, 10 gennaio 2026 – Paura per Massimiliano Fuksas, presente a Firenze in occasione della presentazione del suo nuovo libro al Nuovo Teatro Nazionale. Dopo l’evento, andato in scena nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 gennaio, il celebre architetto e designer romano ha accusato un lieve malore ed è stato ricoverato in ospedale. NEW PRESS PHOTO Il ricovero e gli accertamenti. Fuksas è stato portato all'ospedale di Santa Maria Nuova dove si trova tuttora nel reparto di medicina per fare una serie di accertamenti. Da quanto appreso le sue condizioni non desterebbero preoccupazione, anche se in un primo momento c’è stato grande spavento tra le persone che si trovavano insieme a lui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

