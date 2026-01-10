L’idea di Coppola Forza Italia e FdI valutano Mita e Nazaro le alternative a Piteo

A Gallipoli, le forze politiche di Coppola, Forza Italia e FdI stanno valutando nuove proposte per il rilancio del territorio. Mita e Nazaro rappresentano alternative a Piteo, nell’ambito di un progetto volto a rafforzare il tessuto economico, sociale e amministrativo della città. L’iniziativa, promossa dall’imprenditore e ex politico Giuseppe Coppola, mira a consolidare un percorso condiviso per lo sviluppo locale.

GALLIPOLI – L’idea di città e di aggregazione verso un programma e sui grandi temi per il rilancio del tessuto economico, sociale e amministrativo del territorio gallipolino, lanciato dall’imprenditore, e già politico della città, Giuseppe Coppola, muove i primi segnali di adesione, o quanto meno. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

