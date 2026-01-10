L' Ice sempre più vicina alla Regione Marche Possibile un road show nell' immediato futuro

Da anconatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Ice si avvicina alla Regione Marche, con possibilità di organizzare un

ANCONA – Nel corso della settimana a Palazzo Raffaello si è svolto un incontro tra il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’assessore a Sviluppo economico e Internazionalizzazione Giacomo Bugaro, il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini e il presidente. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Leggi anche: L'Ice sempre pià vicina alla Regione Marche. Possibile un "road show" nell'immediato futuro

Leggi anche: Raspadori Roma, fumata bianca sempre più vicina: l’accordo con l’Atletico Madrid sarebbe davvero ad un passo. I dettagli della possibile operazione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

?Multi Sub?7-Year Marriage Ends: He Chose Her Birthday, Not Mine

Video ?Multi Sub?7-Year Marriage Ends: He Chose Her Birthday, Not Mine

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.