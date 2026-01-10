L' Ice sempre pià vicina alla Regione Marche Possibile un road show nell' immediato futuro
L’Ice si avvicina ulteriormente alla Regione Marche, con la possibilità di un road show nei prossimi mesi. Recentemente, a Palazzo Raffaello, si è svolto un incontro tra il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, l’assessore Giacomo Bugaro, il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini e altri rappresentanti istituzionali, per discutere di future iniziative volte a rafforzare i rapporti economici e di internazionalizzazione nella zona.
ANCONA – Nel corso della settimana a Palazzo Raffaello si è svolto un incontro tra il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’assessore a Sviluppo economico e Internazionalizzazione Giacomo Bugaro, il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini e il presidente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Leggi anche: Raspadori Roma, fumata bianca sempre più vicina: l’accordo con l’Atletico Madrid sarebbe davvero ad un passo. I dettagli della possibile operazione
Leggi anche: L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, film su Rai2: trama, attori e cast
?Multi Sub?7-Year Marriage Ends: He Chose Her Birthday, Not Mine
SANT’ORSO AD AOSTA Da mille anni in fiera Viaggio in una vicina e famosa vallata alla scoperta di un evento molto antico che si tiene sempre all’aperto, con qualsiasi tempo, nei giorni 30 e 31 gennaio. Ph. Archivio Regione Autonoma Valle d'Aosta #Passa - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.