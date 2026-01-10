L' Ice sempre pià vicina alla Regione Marche Possibile un road show nell' immediato futuro

L’Ice si avvicina ulteriormente alla Regione Marche, con la possibilità di un road show nei prossimi mesi. Recentemente, a Palazzo Raffaello, si è svolto un incontro tra il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, l’assessore Giacomo Bugaro, il presidente della Camera di Commercio Gino Sabatini e altri rappresentanti istituzionali, per discutere di future iniziative volte a rafforzare i rapporti economici e di internazionalizzazione nella zona.

