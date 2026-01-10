Lezione ellenica sul futuro dell' Europa

La Lezione Ellenica sul futuro dell'Europa invita a riflettere sulle radici storiche e culturali del continente. La città, rivolta al mare come un tempo, rappresenta simbolicamente la connessione tra passato e presente. Le polis, come porti interiori, evidenziano la diversità e l’identità condivisa che ancora oggi influenzano il cammino europeo. Un’occasione per comprendere come le tradizioni siano fondamentali nel delineare il futuro del continente.

La città guardava il mare come aveva sempre fatto. Non per nostalgia, ma per abitudine. Le polis sono così: porti interiori, anche quando non hanno acqua davanti, ognuna convinta che il mondo finisca dove finisce il proprio molo. Demostene, nella prima Filippica, lo ricordava ai suoi concittadini. "Voi, ateniesi, non fate altro che osservare se sarà qualcun altro a correre il pericolo". Non parlava solo a loro. Parlava a tutte le poleis greche, ciascuna chiusa nella propria idea di libertà, ciascuna convinta che l'autonomia bastasse a proteggerla. Sparta guardava Atene, Atene guardava Tebe, Tebe guardava Sparta.

