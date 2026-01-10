L’ex Chelsea Musonda | Sto lottando per la vita la mia condizione è critica
Lamisha Musonda, ex calciatore del Chelsea, si trova attualmente in condizioni critiche a causa di una grave problematica di salute. A 33 anni, la sua situazione rappresenta un momento difficile e preoccupante, suscitando grande attenzione nel mondo del calcio e tra i suoi sostenitori. Questa notizia evidenzia ancora una volta quanto sia importante il rispetto e la cura della salute degli atleti, anche dopo il ritiro.
Un vero shock ha travolto il calcio nelle ultime ore. Lamisha Musonda, 33 anni, un tempo considerato uno dei talenti più promettenti del Chelsea, sta vivendo il momento più drammatico della sua vita ed è in condizioni disperate. Dopo una lunga assenza, l’ex centrocampista belga ha rotto il silenzio con un messaggio toccante pubblicato sui . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
