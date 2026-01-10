L’evento si è svolto a Poggio Renatico Befana Asi con l’Officina Ferrarese Auto storiche in piazza Castello

Lo scorso 6 gennaio a Poggio Renatico, la piazza Castello ha ospitato l’evento Befana Asi in collaborazione con l’Officina Ferrarese. Tra auto storiche e iniziative benefiche, l’evento ha riunito appassionati e cittadini in un'occasione di condivisione nel cuore della comunità. Un momento di incontro che ha valorizzato il patrimonio automobilistico locale e promosso solidarietà.

La piazza del Castello di Poggio Renatico, lo scorso 6 gennaio, si è trasformata in un palcoscenico dove il rombo silenzioso della storia automobilistica ha incontrato il valore più autentico della comunità: la solidarietà. La Befana dell'Asi ha richiamato appassionati, famiglie e curiosi, ma soprattutto ha acceso i riflettori su un connubio che da tempo caratterizza l'impegno di Officina Ferrarese: motorismo storico e attenzione concreta verso chi è più fragile. Fin dal mattino, le auto storiche del club ferrarese hanno impreziosito la piazza e l'ingresso del Castello, offrendo uno spettacolo suggestivo che ha saputo coniugare bellezza, memoria e partecipazione.

