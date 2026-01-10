L' Eredità Antonella travolta | Usare il cervello? cosa spara prima del ' gong'
Durante una puntata de L'Eredità, Antonella ha suscitato discussioni con le sue risposte durante uno dei giochi del quiz su Rai 1, condotto da Marco Liorni. La sua reazione, accompagnata da parole come
Antonella scatena il caos a L'Eredità. Tutta colpa delle sue risposte durante uno dei diversi giochi del quiz game in onda su Rai 1 e condotto da Marco Liorni. "Boh ma lei spara a caso", è uno dei commenti piovuti su X al quale fanno eco altri telespettatori: "Antonella bravissima? Piuttosto fortuna", "Produce elettricità. Teiera, trabocco, turbante . Non sopporto quelli che sparano parole assurde basate sull’iniziale. Usare il cervello, no eh?". E ancora: "Il turbante a vapore mi piace, fa molto steampunk", "Ma il turbante che produce elettricità, sapete dove si compra?", "La famosa turbìna a vapore", "Produce elettricità . 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
