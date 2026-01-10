L' equilibrio sacro dello spazio artico

L'Artico si configura come una regione di importanza crescente, caratterizzata da risorse naturali e rotte commerciali di grande valore strategico. La sua posizione lo rende un punto focale nelle dinamiche geopolitiche mondiali, richiedendo attenzione e attenzione alle implicazioni ambientali e diplomatiche. In questo contesto, è fondamentale analizzare come l'equilibrio di questa regione influenzi la stabilità globale e le future relazioni internazionali.

di Isabella Rauti * L'Artico è diventato un quadrante nevralgico e strategico, uno dei principali snodi della competizione geopolitica globale. Il progressivo scioglimento dei ghiacci, l'apertura di nuove rotte marittime e commerciali, l'accesso a risorse strategiche (materie prime e terre rare) e il crescente interesse delle maggiori potenze mondiali rendono il Grande Nord una "frontiera" decisiva per gli equilibri mondiali. In questo contesto, l'Italia - che ha una lunga tradizione artica, in termini di spedizioni e ricerche scientifiche - è molto attenta alle nuove dinamiche che riguardano la regione artica ed allineata sui principi del diritto internazionale e della cooperazione euro-atlantica.

L'Artico secondo il governo Meloni. Che cosa c'è dentro la strategia del governo - Nel documento della Farnesina l'estremo Nord smette di essere solo un laboratorio scientifico e diventa un luogo cruciale, fra Difesa, spazio, competizione tra potenze e materie

Tra i ghiacci dell'Artico si gioca la doppia sfida ambientale e geopolitica - L'Artico non è più solo e semplicemente uno sterminato orizzonte di ghiacci inondato di silenzio.

