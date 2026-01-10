L' emojicrazia | così un simbolo incendia la rivolta in Iran

L'uso delle emoji in Iran ha assunto un ruolo simbolico significativo, rappresentando un modo silenzioso ma potente di esprimere dissenso. Questo piccolo gesto, spesso sottovalutato, veicola emozioni e solidarietà in modo immediato e universale. Sebbene sembri un dettaglio, questa forma di comunicazione ha contribuito a rafforzare la voce di chi sfida le restrizioni, dimostrando come anche i segnali più semplici possano avere un impatto profondo nelle dinamiche di protesta.

È un piccolo cambiamento, quasi del tutto marginale e che in pochi hanno notato, ma che ha un valore percettivo enorme, da non sottovalutare. Qualche ora dopo Nikita Bier, responsabile del prodotto di X, raccogliendo le richieste di alcuni utenti della piattaforma ha annunciato che da oggi l’emoji della bandiera iraniana sarebbe stata aggiornata con quella utilizzata dai manifestanti che stanno scendendo in strada per protestare contro il regime teocratico e che porta al centro del tricolore il leone, chi gestisce l’account ufficiale attivo proprio su X di Ali Khamenei si è affrettato a eliminare dalla descrizione proprio quella emoji. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

