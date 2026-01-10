Legge di sbilancio 2026 contro la scuola pubblica Il solito giochino | tagliare risorse alla Scuola bancomat del Governo

La legge di bilancio 2026 presenta interventi che rischiano di ridurre le risorse destinate alla scuola pubblica, con tagli sugli organici e modifiche ai potenziamenti. La manovra sembra seguire un modello di tagli annuali e sostanziali, che potrebbero influire sulla qualità dell’istruzione e sulle condizioni di lavoro del personale docente. È importante analizzare nel dettaglio le implicazioni di queste scelte e le possibili ripercussioni sul sistema scolastico italiano.

Inviato da Antonio Deiara - Tre pugnalate inferte alla Scuola da una Finanziaria che nasconde i tagli: Organici annuali e non triennali, cioè tagli sicuri; posti di "potenziamento" extra Organico; supplenze al prof. già in servizio. Dopo 5660 docenti, via anche 2174 Ata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Legge di bilancio 2026: Alleanza contro povertà, “con tagli al Fondo dedicato e 5,7 milioni di poveri è a rischio contrasto a esclusione sociale” - In un Paese dove oltre 5,7 milioni di persone vivono in povertà assoluta, la Legge di bilancio approvata dal Parlamento “riduce in modo consistente il Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusio ... agensir.it

Legge di Bilancio 2026: tutte le novità del testo in vigore - La Legge di Bilancio 2026 è stata finalmente pubblicata in Gazzetta. diritto.it

Legge di bilancio 2026 Arriva il Bonus di 2000 euro per i dipendenti. Chi potrà ottenerlo: https://fanpa.ge/LjTXy - facebook.com facebook

Il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2026. È una manovra seria e responsabile, costruita in un contesto complesso, che concentra le limitate risorse a disposizione su alcune priorità fondamentali: famiglie, lavoro, imprese e sanità. Proseguiamo nel x.com

