Lega Pro 21esima giornata girone C un pessimo Crotone sconfitto 0-1 in casa dall’Altamura
Nella 21ª giornata di Lega Pro, il Crotone subisce una sconfitta casalinga per 0-1 contro l’Altamura, grazie alla rete di Curcio al 77°. La partita si è svolta al Stadio Ezio Scida, con il Crotone che ha schierato un 4-2-3-1. Un risultato che complica la posizione dei calabresi in classifica, evidenziando le difficoltà del momento.
Crotone 0 Altamura 1 Marcatore: 77° Curcio Crotone (4-2-3-1): Merelli, Cocetta (Andreoni), Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli, Gallo (Bruno), Vinicius, Zunno, Gomez, Maggio (Energe), Perlingeri (Piovanello). All Longo Team Altamura (4-3-1-2): Alastra, Zazza, Silletti, Grande (Peschetola), Mogentale, Poli (Palasca), Nazzaro, Crimi, Lepore, Curcio, Rosafio (Doumbia). All. Mangia Arbitro: Alessandro Colelli di Ostia Lido Ass. Giuseppe Daghetta di Lecco – Daniele Antonicelli di Milano Quarto giudice a bordo campo: Enrico Gemelli di Messina Operatore FVS: Giovanni Celestino di Reggio Calabria Ammoniti: Crimi, Di Pasquale, Zazza, Lepore Angoli: 4-2 per il Crotone Recupero: 1 e 4 minuti Spettatori: 3. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche: Lega Pro 15esima giornata girone C Crotone sconfitto (2-0) in trasferta dal Cerignola
Leggi anche: Lega Pro 13esima giornata girone C il Crotone imbattuto (0-0) in trasferta contro la Salernitana
Serie C, le gare della 21^ giornata su Sky; Serie C girone B: gli arbitri del 21° turno; Dg Vrenna bacchetta le designazioni arbitrali: «Serve più attenzione»; Le probabili formazioni di Sorrento-Foggia.
Calciomercato – L’Originale torna su Sky: tutte le mosse dell’inverno con Bonan, Di Marzio e Fayna Dal 5 gennaio, ogni sera alle 23 su Sky e NOW, tra studi a Milano e collegamenti dalle località invernali, con podcast mattutino “Buongiorno Calciomercato” e l - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.