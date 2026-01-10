Lecce-Parma Di Francesco | Gara importante ma non decisiva Ufficiale Fofana

Lecce e Parma si preparano a sfidarsi nella prima giornata del ritorno del campionato di Serie A. Alla vigilia, il tecnico Di Francesco ha sottolineato l'importanza della partita, pur precisando che non sarà decisiva. Ufficializzato anche l’acquisto di Fofana, la gara rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre nel percorso verso la salvezza. Un confronto che, senza eccessivi clamori, si inserisce in un momento cruciale della stagione.

LECCE - I temi della vigilia di quella che si preannuncia come una sfida centrale nella rincorsa alla quarta e storica salvezza consecutiva: Lecce – Parma non è solo la gara valevole per la prima di ritorno del campionato di serie A, con i giallorossi e gli ospiti che dovranno rispettivamente.

Di Francesco: “Parma importante ma non decisiva. Errori? Fare gol anche in allenamento” - Dovrà dare entusiasmo: “Aiuta a stimolare anche gli altri giocatori, tutti vogliono far vedere quanto sono bravi. calciolecce.it

Di Francesco, “Con il Parma gara aperta, importante ma non decisiva” - Camarda e Veiga con qualche problema fisico, Sottil e Banda non giocheranno ... leccenews24.it

Lecce-Parma, le probabili formazioni della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA #LecceParma x.com

Parma Calcio 1913. . Live dalla sala stampa del Mutti Training Center la conferenza stampa di Carlos Cuesta alla vigilia di Lecce-Parma, 20° giornata della #SerieAEnilive 2025/26 - facebook.com facebook

