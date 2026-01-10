Lecce ora è ufficiale! Sadik Fofana è un nuovo calciatore giallorosso il comunicato
Lecce ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Sadik Fofana, consolidando così il proprio reparto con un nuovo calciatore. La nota ufficiale del club conferma l’arrivo del giovane talento, segnando un passo importante nel progetto di crescita della squadra. Con questa acquisizione, il Lecce dimostra la volontà di rafforzarsi e puntare a obiettivi ambiziosi nel prossimo campionato.
Lecce, ufficiale l’arrivo di Sadik Fofana: il club pugliese annuncia il nuovo rinforzo giallorosso in una nota Il Lecce mette a segno un nuovo colpo in prospettiva e guarda al futuro con ambizione. Il club giallorosso ha infatti ufficializzato l’arrivo di Sadik Fofana, centrocampista classe 2003 prelevato a titolo definitivo dal Grazer AK. Un investimento . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Carboni Racing, ora è ufficiale: il centrocampista argentino lascia i nerazzurri in prestito! Il comunicato e le prime parole del calciatore
Leggi anche: Ultim’ora: dopo Tudor ufficiale il nuovo esonero | Stavolta coinvolta la dirigenza: arrivato il comunicato ufficiale
UFFICIALE - Sadik Fofana è un nuovo calciatore del Lecce: il comunicato - Il club salentino ha ufficializzato l'arrivo di Sadik Fofana, calciatore prelevato dal Grazer in via definitiva. fantacalcio.it
Lecce, è ufficiale Fofana: arriva a titolo definitivo - Il club salentino avrebbe avviato i contatti con il Grazer AK, formazione di Bundesliga austriaca, per il centrocampista difensivo classe 2003. pianetalecce.it
Lecce, ufficiale l’arrivo di Sadik Fofana: il club pugliese annuncia il nuovo rinforzo giallorosso in una nota - Lecce, ufficiale l’arrivo di Sadik Fofana: il club pugliese annuncia il nuovo rinforzo giallorosso in una nota Il Lecce mette a segno un nuovo colpo in prospettiva e guarda al futuro con ambizione. calcionews24.com
Ufficiale: #Gandelman è un nuovo calciatore del #Lecce x.com
La formazione ufficiale di Lecce-Roma - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.