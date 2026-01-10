Il mercato automobilistico sta attraversando un momento di trasformazione, con le auto nuove che perdono terreno a causa dei prezzi elevati. La gestione del veicolo rappresenta un elemento chiave nel budget familiare, e le scelte dei consumatori stanno evolvendo in risposta a questa situazione. In questo contesto, è importante comprendere le dinamiche del settore e le alternative disponibili per chi cerca soluzioni di mobilità più sostenibili e accessibili.

di Luca Ravaglia Il mercato dell’auto cambia. Ancora. La gestione del veicolo è un elemento nodale nel budget di ogni famiglia e le risposte che si cercano varcando le porte dei concessionari non sono più le stesse di qualche tempo fa. Lo dimostrano (anche) i dati provinciali legati alle immatricolazioni, che descrivono uno scenario inequivocabile: nel 2024 il dato, che fotografa il mondo degli acquisti di auto nuove, era di 8.324, mentre nel 2025 in tutta l’area di Forlì-Cesena ci si è fermati a 7.268, oltre mille in meno. In termini percentuali, la flessione è di circa il 13%. "Pesano i prezzi di listino – argomenta Stefano Gozzi, direttore della concessionaria Pulzoni - tema al quale fortunatamente negli ultimi tempi un crescente numero di case automobilistiche sta cercando di porre rimedio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le auto nuove perdono terreno: "Colpa dei prezzi troppo alti"

Leggi anche: “La disaffezione dal vino? I prezzi sono troppo alti”. Il presidente di Piemonte Land sul calo dei consumi

Leggi anche: Lagarde a Firenze: “Prezzi del cibo sono troppo alti”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Auto, tappa 3 - Guthrie vittoria e leadership, Al-Aiiyah e Loeb perdono terreno. Gli highlights; Mercato batterie auto elettriche in crescita: CATL, BYD e LG sempre ai vertici; Dakar 2026, Mitch Guthrie svetta con la Ford tra le auto. Perdono terreno Al-Attiyah e Quintero; Dakar auto, tappa 3: colpaccio Ford con Guthrie, Al-Attiyah e Loeb perdono terreno.

Suv padroni del mercato europeo, mentre hatchback e berline perdono terreno - Roc e Tiguan alla Toyota Yaris Cross, gli sport utility dominano le classifiche. ilfattoquotidiano.it