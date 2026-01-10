Le associazioni chiedono un nuovo vertice sui divieti in vigore sull' Etna Giammusso | Il Parco è disponibile
Le associazioni chiedono un nuovo incontro sul tema dei divieti sull'Etna, mentre l’attività eruttiva si è ridotta. La Prefettura di Catania e la Città Metropolitana mantengono comunque le ordinanze restrittive per regolamentare l’afflusso di visitatori. Giammusso ha confermato la disponibilità del Parco a dialogare, evidenziando l’importanza di trovare un equilibrio tra tutela ambientale e fruizione sicura dell’area.
L'attività eruttiva dell'Etna ha subito una graduale diminuzione, ma restano ancora in vigore le ordinanze restrittive disposte dalla Prefettura di Catania e dalla Città Metropolitana per disciplinare l'afflusso di visitatori. Per avvicinarsi al fronte lavico in raffreddamento (ad una distanza.
