Le associazioni chiedono un nuovo vertice sui divieti in vigore sull' Etna Giammusso | Il Parco è disponibile

Le associazioni chiedono un nuovo incontro sul tema dei divieti sull'Etna, mentre l’attività eruttiva si è ridotta. La Prefettura di Catania e la Città Metropolitana mantengono comunque le ordinanze restrittive per regolamentare l’afflusso di visitatori. Giammusso ha confermato la disponibilità del Parco a dialogare, evidenziando l’importanza di trovare un equilibrio tra tutela ambientale e fruizione sicura dell’area.

Il ticket per i Crateri Silvestri finisce in tribunale: cittadini e associazioni chiedono il riconoscimento dell'«uso pubblico»

