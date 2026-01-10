La Lazio ha ufficializzato l’acquisto di Kenneth Taylor, che si unisce alla rosa biancoceleste. La notizia arriva a breve distanza dalla presentazione di Petar Ratkov come sostituto di Taty Castellanos e dall’annuncio di un nuovo rinforzo per il reparto centrocampista. La società continua a rafforzare l’organico con operazioni mirate, puntando a consolidare la squadra in vista delle prossime competizioni.

Roma 9 gennaio 2026 – Neanche ventiquattro ore dopo l'annuncio del sostituto del Taty Castellanos, ovvero il giovane serbo Petar Ratkov, che subito la Lazio trova anche il rimpiazzo di Mattéo Guendouzi. Il club capitolino ha confermato l'ingaggio del giovane centrocampista olandese Kenneth Taylor. Il giocatore arriva in trasferimento definitivo dall' Ajax, per una cifra intorno ai 17 milioni di euro, mentre il ragazzo firma un contratto con scadenza nel 30 giugno 2030. Chi è il 23enne Kenneth Taylor. Per il ragazzo classe 2002 nato ad Alkmaar, si tratta della prima esperienza al di fuori della formazione dei lancieri, nella quale ha militato fin da una tenera età. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lazio, ufficiale: Kenneth Taylor è un nuovo giocatore biancoceleste

Leggi anche: Calciomercato Lazio, è ufficiale l’acquisto di Taylor! il comunicato del club per il nuovo centrocampista biancoceleste

Leggi anche: Kenneth Taylor alla Lazio, lo sfottò alla Roma nel video di presentazione: la reazione del giocatore

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Lazio, in serata l'arrivo di Taylor in Italia: affare da 15 milioni con l'Ajax; Lazio, Taylor è ufficiale: visite mediche e firma, tutti i dettagli; Kenneth Taylor in biancoceleste a titolo definitivo; Lazio, è fatta per Kenneth Taylor dell'Ajax: ecco la mossa per il dopo Guendouzi.

Lazio, ufficiale: Kenneth Taylor è un nuovo giocatore biancoceleste - Il centrocampista olandese arriva dall'Ajax e firma un contratto fino al 2030. sport.quotidiano.net