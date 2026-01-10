Lazio all’assalto | corsa a due brasiliani per l’attacco

La Lazio si muove con determinazione nel mercato invernale, puntando a rafforzare il reparto offensivo. Dopo le cessioni estive, il club biancoceleste cerca nuove soluzioni e si concentra su due talentuosi attaccanti brasiliani. L'operazione riflette l’intenzione di migliorare la rosa e mantenere alta la competitività in campionato. La trattativa è in fase avanzata, con l’obiettivo di consolidare l’attacco e rafforzare il progetto sportivo.

La Lazio accelera e si inserisce con decisione nel mercato invernale. Dopo le cessioni pesanti dell'estate, il club biancoceleste è tornato protagonista e ora punta forte sull'attacco, con un asse diretto con il Brasile. Le risorse non mancano. Le partenze di Valentín Castellanos e Mattéo Guendouzi hanno garantito liquidità, già in parte reinvestita per Petar Ratkov e Kenneth Taylor, ma il mercato non si ferma. Sul fronte offensivo, la Lazio si muove su due profili brasiliani. Il primo è Rayan del Vasco da Gama: sul tavolo un'offerta da 20 milioni più bonus, che ha riacceso una corsa che coinvolge anche il Milan.

