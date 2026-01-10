Lazio all’assalto | corsa a due brasiliani per l’attacco.

La Lazio si muove con decisione nel mercato di gennaio, concentrandosi sul settore offensivo. Dopo le cessioni estive, il club biancoceleste cerca di rafforzare la rosa puntando su due talentuosi brasiliani. La strategia mira a consolidare l’attacco e a mantenere alta la competitività nella seconda parte della stagione.

La Lazio accelera e si inserisce con decisione nel mercato invernale. Dopo le cessioni pesanti dell’estate, il club biancoceleste è tornato protagonista e ora punta forte sull’attacco, con un asse diretto con il Brasile. Le risorse non mancano. Le partenze di Valentín Castellanos e Mattéo Guendouzi hanno garantito liquidità, già in parte reinvestita per Petar Ratkov e Kenneth Taylor, ma il mercato non si ferma. Sul fronte offensivo, la Lazio si muove su due profili brasiliani. Il primo è Rayan del Vasco da Gama: sul tavolo un’offerta da 20 milioni più bonus, che ha riacceso una corsa che coinvolge anche il Milan. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

