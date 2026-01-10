Lavori stradali a Verona | approvato il piano per il 2026 da 1,1 milioni di euro

La Giunta comunale di Verona ha approvato due progetti di intervento per lavori stradali nel 2026, con un investimento totale di 1,1 milioni di euro. Questi interventi mirano a migliorare le infrastrutture viarie della città, garantendo interventi mirati e sostenibili sulle strade e le infrastrutture di Verona. La pianificazione si inserisce in un percorso di riqualificazione urbana volto a migliorare la mobilità e la sicurezza urbana.

Sono stati approvati dalla Giunta comunale di Verona due distinti progetti di intervento che, nel loro insieme, porteranno nel 2026 a un ampio piano di lavori su strade e infrastrutture viarie cittadine, con un investimento complessivo pari a 1,1 milioni di euro.Il primo intervento riguarda la.

