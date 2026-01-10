Sono in corso i lavori per il nuovo asilo nido di via Leone, realizzato dalla ditta Lacky Impianti Elettrici srl di Imola. Tra le attività in corso, è stata installata anche una centrale fotovoltaica, contribuendo alla sostenibilità energetica della struttura. L’intervento mira a garantire un ambiente funzionale e rispettoso dell’ambiente per i bambini e le famiglie della zona.

Proseguono i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido di via Leone ad opera della ditta Lacky Impianti Elettrici srl di Imola. In queste ultime settimane, sono avanzate le operazioni e si è proceduto all’installazione sulla copertura di un nuovo impianto fotovoltaico da 19,8 kilowatt, che renderà l’edificio scolastico anche più green e meno impattante nell’ambiente in termini di produzione di anidride carbonica. I lavori sono finanziati dal Pnrr, con 330mila euro arrivati tramite un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito per il Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori in corso al nido di via Leone, installato l’impianto fotovoltaico

Leggi anche: Proseguono i lavori per il nido di via Leone, 84 i posti disponibili. Installato l'impianto fotovoltaico

Leggi anche: Poste italiane, Arce, installato un nuovo impianto fotovoltaico nell'ufficio postale di via Marconi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lavori in corso al nido di via Leone, installato l’impianto fotovoltaico; Il nuovo nido di via Leone a Cesenatico prende forma: installato l’impianto fotovoltaico; La crescita di Pieve. Il 2026 anno decisivo per lo sviluppo scolastico; A metà 2026 sarà pronto l'asilo nido da 36 posti.

Al nido di via Leone installato l’impianto fotovoltaico - Proseguono i lavori per la riconversione ad asilo nido dell'edificio scolastico dismesso esistente in Via Leone ... livingcesenatico.it