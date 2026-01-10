Lavoravano in nero senza rinunciare all' assegno di inclusione tra i denunciati anche dei messinesi

A ottobre, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, con i militari dell’Arma, ha concluso un’attività di controllo nelle zone di Aci Castello, Mascalucia e Zafferana Etnea. Sono stati denunciati alcuni lavoratori e datori di lavoro per aver operato senza regolare contratto, mantenendo comunque l’assegno di inclusione. L’operazione mira a contrastare il lavoro irregolare e tutelare i diritti dei lavoratori.

i è conclusa l'attività ispettiva avviata nel mese di ottobre scorso dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, svolta con i militari dell'Arma tra Aci Castello, Mascalucia e Zafferana Etnea. L'operazione, finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e alla verifica della corretta fruizione.

