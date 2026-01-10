Lavoravano in nero senza rinunciare all' assegno di inclusione tra i denunciati anche dei messinesi

Da messinatoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A ottobre, il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, con i militari dell’Arma, ha concluso un’attività di controllo nelle zone di Aci Castello, Mascalucia e Zafferana Etnea. Sono stati denunciati alcuni lavoratori e datori di lavoro per aver operato senza regolare contratto, mantenendo comunque l’assegno di inclusione. L’operazione mira a contrastare il lavoro irregolare e tutelare i diritti dei lavoratori.

i è conclusa l’attività ispettiva avviata nel mese di ottobre scorso dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania, svolta con i militari dell’Arma tra Aci Castello, Mascalucia e Zafferana Etnea. L’operazione, finalizzata al contrasto del lavoro sommerso e alla verifica della corretta fruizione. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lavoravano "in nero" senza rinunciare all'assegno di inclusione, denunciate cinque persone

Leggi anche: Hinterland catanese: lavoratori in nero scoperti mentre percepivano l’Assegno di Inclusione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Operai morti a Napoli: 4 indagati. “Due vittime lavoravano in nero. Sul montacarichi senza caschi e cinture di sicurezza” - Napoli, 26 luglio 2025 – Quattro persone indagate per il crollo del montacarichi su cui lavoravano i tre operai morti ieri a Napoli. quotidiano.net

In nero e senza sicurezza, 4 indagati per gli operai morti - Ci potrebbe essere anche questo dietro a quello che più che un incidente sul lavoro potrebbe essere una tragedia annunciata o quanto meno ... ansa.it

Operai morti nella fossa biologica, la Cgil: “Lavoravano in nero”. Si indaga per omicidio colposo - Venezia, 5 agosto 2025 – Lavoravano in nero i due operai morti in una cisterna per la raccolta di residui biologici a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. quotidiano.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.