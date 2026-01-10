Lavoratore brindisino muore in un cantiere delle olimpiadi | disposta l' autopsia

Un lavoratore brindisino è deceduto durante un turno di vigilanza presso il cantiere del palazzo del ghiaccio a Cortina d'Ampezzo, coinvolto nelle operazioni per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La morte è avvenuta improvvisamente, e si attende l'esito dell'autopsia disposta dalle autorità per chiarire le cause. L'incidente solleva ancora una volta l'attenzione sulla sicurezza nei cantieri di grandi eventi.

BRINDISI - Il suo cuore si è fermato mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturno presso il cantiere del palazzo del ghiaccio di Cortina d'Ampezzo, nell'ambito dei lavori per i giochi olimpici invernali di Milano – Cortina 2026. La Procura della repubblica di Belluno ha aperto un'inchiesta.

