L'attore turco Can Yaman è stato arrestato nell'ambito di un'indagine sul traffico e il consumo di droghe

Can Yaman, attore turco noto a livello internazionale, è stato arrestato in Turchia nell'ambito di un'indagine sulle attività di traffico e consumo di droghe tra figure pubbliche e giornalisti a Istanbul. La notizia ha suscitato attenzione e discussioni sulla scena mediatica e nel mondo dello spettacolo. Fino a ulteriori sviluppi, si attendono chiarimenti sulla posizione dell'attore e sulle indagini in corso.

