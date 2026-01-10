L’attore turco Can Yaman, noto per il ruolo di Sandokan, è stato arrestato a Istanbul nell’ambito di un’indagine sul traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione coinvolge anche altri personaggi del mondo dello spettacolo e dell’informazione nella capitale turca. La notizia, riportata da Skanews, evidenzia le recenti sviluppi di un’indagine giudiziaria che tiene sotto scrutinio figure pubbliche della città.

( a skanews) – È il popolarissimo volto del nuovo Sandokan, l’attore turco Can Yaman è stato arrestato a Istanbul nell’ambito di un’indagine legata al consumo e al traffico di sostanze stupefacenti che coinvolge personaggi noti del mondo dello spettacolo e dell’informazione nella megalopoli turca. Can Yaman: fisico, età, Instagram. guarda le foto Leggi anche › Can Yaman, il nuovo Sandokan, e quel commento sulle donne italiane Yaman è stato arrestato insieme ad altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Gorguzel e sottoposto ad accertamenti clinici. L’indagine, avviata da settimane, aveva già portato all’identificazione di oltre venti tra vip, celebrità e giornalisti, ora le forze dell’ordine hanno effettuato perquisizioni e arresti in nove locali notturni della città. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attore è finito in manette nella capitale turca insieme ad altri personaggi dello spettacolo. Ecco le accuse

