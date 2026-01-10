L’attore di Mamma ho perso l’aereo è stato arrestato poche ore fa | cos’è successo

Daniel Stern, volto amatissimo del cinema anni Novanta grazie al ruolo di Marv, uno dei due ladri pasticcioni di Mamma, ho perso l’aereo, è stato arrestato a Camarillo, in California, per un episodio avvenuto lo scorso 10 dicembre all’interno di un hotel. L’attore, Daniel Stern, è stato successivamente rilasciato e sanzionato con una multa. In California il reato contestato rientra tra le infrazioni minori: in caso di condanna, la legge prevede fino a sei mesi di carcere oppure una sanzione pecuniaria che può arrivare a 1.000 dollari. Al momento Stern non ha rilasciato commenti pubblici sull’accaduto né sulla citazione ricevuta, e nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata dai suoi rappresentanti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

