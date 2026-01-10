L' attore Can Yaman arrestato per droga

L’attore turco Can Yaman è stato arrestato a Istanbul nell’ambito di un’indagine su traffico e consumo di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto il 13 maggio e coinvolge personaggi noti della scena locale. La notizia ha suscitato attenzione nel pubblico e nei media, evidenziando le indagini in corso sulla presenza di droga tra figure pubbliche.

13.05 L'attore turco Can Yaman è stato arrestato in Turchia durante un'indagine sul traffico e consumo di sostanze stupefacenti tra personaggi famosi di Istanbul. Lo riferiscono media turchi. Arrestate con lui altre 6 persone, le quali sono state sottoposte a esami tossicologici. Raid in 9 night nel Bosforo, arrestati pusher e gestori. Yaman è noto in Italia per il suo lavoro in alcune serie tv, oltre che per l'ottimo italiano, studiato nel liceo italiano della città turca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

