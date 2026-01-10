L' assessora Gessica Allegni a Salotto blu | Avremo una legge quadro regionale per la cultura

L’assessora Gessica Allegni ha annunciato l’arrivo di una legge quadro regionale dedicata alla cultura in Emilia-Romagna. Nel suo primo anno di mandato, ha dedicato particolare attenzione al monitoraggio e all’analisi delle iniziative culturali sul territorio, con l’obiettivo di promuovere un quadro normativo stabile e condiviso. Questa proposta si inserisce nel percorso di valorizzazione e sviluppo del settore culturale regionale.

Allegni, impegno per la cultura: "Forlì e Cesena capitali? Si può. Il liscio sia patrimonio Unesco" - Sono saliti sul palco della Festa dell’Unità della Pescaccia per portare la loro esperienza nella Regione Emilia Romagna: l’assessora alla cultura Gessica Allegni (deleghe anche ai parchi e ... ilrestodelcarlino.it

L’assessora regionale alla cultura è entrata in carica un anno fa: "Nelle prossime settimane incontro orchestre e scuole di ballo . Potremmo associare la nostra musica popolare ad altre sonorità internazionali". - facebook.com facebook

