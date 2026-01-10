L' assessora Gessica Allegni a Salotto blu | Avremo una legge quadro regionale per la cultura
L’assessora Gessica Allegni ha annunciato l’arrivo di una legge quadro regionale dedicata alla cultura in Emilia-Romagna. Nel suo primo anno di mandato, ha dedicato particolare attenzione al monitoraggio e all’analisi delle iniziative culturali sul territorio, con l’obiettivo di promuovere un quadro normativo stabile e condiviso. Questa proposta si inserisce nel percorso di valorizzazione e sviluppo del settore culturale regionale.
Gessica Allegni, assessora regionale alla Cultura della giunta formata dal governatore De Pascale, ha caratterizzato il proprio primo anno di mandato anche con una continuativa attività di monitoraggio e analisi delle tante esperienze culturali presenti in Emilia- Romagna. Allegni si muove di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
