L’assemblea di Melavì nomina due liquidatori | Paolo Roscio ed Edj Polinelli

L’assemblea di Melavì, tenutasi a Villa di Tirano il 10 gennaio 2026, ha approvato all’unanimità la nomina di due liquidatori, Paolo Roscio ed Edj Polinelli. La riunione, a cui hanno partecipato circa sessanta soci, principalmente produttori, ha avuto come punto principale la designazione della figura responsabile della procedura di liquidazione, che segna un passaggio importante per l’associazione.

Villa di Tirano (Sondrio), 10 gennaio 2026 – Doppia nomina passata all'unanimità ieri a Villa di Tirano, dove si è svolta l'assemblea generale dei soci di Melavì (una sessantina, in prevalenza produttori, i presenti) che aveva all'ordine del giorno la designazione del liquidatore. Che in realtà saranno, appunto, due: si tratta di Paolo Roscio, commercialista che già da anni segue Melavì e del collega Edj Polinelli. Una soluzione che in un certo senso era nell'aria, poiché un gruppo nutrito di non conferitori (presenti eccezionalmente ieri, a differenza della maggior parte delle precedenti assemblee) rispetto alla figura di Roscio proposta del cda di Melavì e del presidente Daniele Pasini per la delicata fase della liquidazione, aveva chiesto tempo per valutare meglio la situazione, facendo intendere di preferire una nomina nel segno della discontinuità rispetto al passato di Melavì.

