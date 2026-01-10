L' Asp di Palermo istituisce un' unità di crisi per l' emergenza influenzale
L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha istituito un’unità di crisi per affrontare l’emergenza influenzale. La misura, promossa dal direttore generale Alberto Firenze, mira a migliorare il coordinamento delle attività sanitarie e assicurare una risposta rapida ed efficace sul territorio. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie di tutela della salute pubblica durante la stagione influenzale.
Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, Alberto Firenze, ha istituito un’u nità di crisi dedicata alla gestione dell’emergenza influenzale, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento delle attività sanitarie e garantire una risposta tempestiva ed efficace sul territorio provinciale. I componenti Dell’unità di crisi fanno parte il direttore sanitario,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
