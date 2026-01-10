L' Asp di Palermo istituisce un' unità di crisi per l' emergenza influenzale

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha istituito un’unità di crisi per affrontare l’emergenza influenzale. La misura, promossa dal direttore generale Alberto Firenze, mira a migliorare il coordinamento delle attività sanitarie e assicurare una risposta rapida ed efficace sul territorio. Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle strategie di tutela della salute pubblica durante la stagione influenzale.

Asp di Palermo, atto primo del neo dg Alberto Firenze: istituita l'unità di crisi per l'emergenza influenzale - L'organismo avrà il compito di monitorare l'andamento dei casi, coordinare le azioni di prevenzione e assistenza, ottimizzare l'organizzazione dei servizi sanitari territoriali e ospedalieri e provare ... palermotoday.it

L'emergenza influenzale prosegue in Sicilia e il Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo istituisce una task force per far fronte al surplus di pazienti. x.com

L'emergenza influenzale prosegue in Sicilia e il Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo istituisce una task force per far fronte al surplus di pazienti. - facebook.com facebook

